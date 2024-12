Klaebo in Sundling upravičila vlogo prvih favoritov RTV Slovenija Švedinja Jonna Sundling in Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo sta zmagovalca sprinterske preizkušnje smučarskih tekačev v prostem slogu v Davosu. Eva Urevc in Vili Črv sta se prebila v boje na izpadanje, kjer sta izpadla v četrtfinalu.

Sorodno