Pogačarjev koledar še ni dokončno določen, a cilji so jasni 24ur.com Slovenski kolesarski as Primož Roglič bo v novi sezoni nastopil tako na dirki po Italiji kot na dirki po Franciji. Vse do razkritja trase španske Vuelte pa ne bo jasno, katero tritedensko dirko bo ob Touru odpeljal Tadej Pogačar. V ekipi iz Združenih arabskih emiratov verjamejo, da lahko najboljši kolesar na svetu še nadgradi lanske dosežke, a predpogoj za dosego ciljev bo vrhunska pripravljenost...