V New Jerseyju zaskrbljeni zaradi domnevnih dronov. Ali letijo zakonito? N1 Prebivalci New Jerseyja že več tednov poročajo o dronih, ki preletavajo nebo. Kljub pozivom k preiskavi doslej še niso prejeli zadostnih pojasnil. FBI je sicer sporočil, da gre v večini primerov za letala, ki delujejo zakonito. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby pa je dodal, da ni dokazov o grožnji javni varnosti.

