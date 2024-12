Milwaukee in Oklahoma za prvo lovoriko v sezoni 24ur.com Košarkarji Oklahoma City Thunder so se uvrstili v finale pokala lige NBA, ko so premagali Houston Rockets s 111:96. V finalu se bo Oklahoma, trenutno vodilna ekipa zahodne konference, srečala z Milwaukee Bucks. Ti igrajo v spremenljivi formi in so šele šesti na vzhodu, v prvem polfinalu pa so bili boljši od Atlante Hawks s 110:102. Finale bo v noči na sredo po slovenskem času v Las Vegasu. To je ...

