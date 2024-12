Norvežanke desetič ali Danke četrtič? Sportal Na rokometnem evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici ter na Madžarskem bosta danes na sporedu najbolj prestižni tekmi. Ob 18. uri se bodo na Dunaju za zlato kolajno pomerile Danke in Norvežanke, ob 15.15 pa za bronasto Francozinje in Madžarke. Slovenke bodo okoli 14. ure dobile tekmice v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2025.

