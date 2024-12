V veljavi nov železniški vozni red SiOL.net Veljati je začel nov vozni red v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, ki prinaša nekaj sprememb. Zaradi obsežnih del na infrastrukturi in predvsem zaradi gradnje novega Potniškega centra Ljubljana bo več sprememb med drugim na progi Ljubljana-Zidani Most.

Sorodno





Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Ilka Štuhec

Ema Klinec

Jan Oblak

Tanja Fajon