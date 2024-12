Slovenke za konec proti favoriziranim Slovakinjam Sportal Slovenska ženska hokejska reprezentanca bo po uvodni tesni zmagi nad Islandijo in porazu s Kazahstanom danes odigrala zadnjo tekmo tretjega dela kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah 2026 v skupini D. Njene tekmice bodo favorizirane Slovakinje, ki so pri dveh zmagah in so glavne favoritinje za napredovanje v zaključne kvalifikacije.

