Vrhunska Ema Kinec na stopničkah Lokalec.si Nemka Katharina Schmid (98 in 98,5 metra, 221,1 točka) je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zhangjiakouu na Kitajskem in še povečala vodstvo v skupnem seštevku. Druga je bila Slovenka Ema Klinec (97,5 in 98,4 m, 208,9), tretja pa Avstrijka Lisa Eder (90 in 99,5 m, 200,6). Četrta je bila Japonka Sara Takanashi (98 in 93,5 m, 199,5), takoj za najboljšo skakalko v zgodovini pa j ...

Sorodno







































Omenjeni Ema Klinec

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Ema Klinec

Anže Kopitar

Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar