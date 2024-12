To so sporočili policisti po tem, ko je bila avtocesta več ur zaprta … Lokalec.si Včeraj, nekaj pred 8. uro, so bili policisti obveščeni o požaru tovornega vozila s priklopnikom na štajerski avtocesti, med predoroma Trojane in Podmilj, v smeri Ljubljane. Po prvih podatkih je zagorelo eno izmed osebnih vozil, ki so bila naložena na priklopniku. Požar se je nato razširil na ostala vozila in na samo tovorno vozilo. Na kraj dogodka so prispeli gasilci, ki so požar uspešno pogasili, ...

Sorodno



























Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Ema Klinec

Anamarija Lampič

Borut Pahor

Anže Kopitar

Žan Kranjec