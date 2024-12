Izjemen nastop slovenskih biatlonk, dosegle enega najboljših rezultatov Lokalec.si Lena Repinc, Klara Vindišar, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič so se na štafetni tekmi v avstrijskem Hochfilznu odrezale odlično. Slovenska ekipa je osvojila izvrstno četrto mesto, zaostala pa je le za reprezentancami Nemčije, Francije in Švedske. Še posebej so blestele na strelišču, kjer so bile tretje najboljše med vsemi ekipami. Pri streljanju leže so bile popolnoma brezhibne, medtem ko so pri streljanju stoje zadele vse tarče s šestimi popravami. Foto: Sloski Biathlon

Sorodno









Omenjeni Anamarija Lampič

Francija

Nemčija

Švedska Najbolj brano Osebe dneva Ema Klinec

Anamarija Lampič

Borut Pahor

Anže Kopitar

Jakov Fak