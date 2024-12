Prazne celice v 'klavnici', bela odeja in čudežno preživetje 11-letnice 24ur.com 11-letna deklica se je 12 ur oklepala zračnice in edina preživela brodolom čolna z migranti. Prebivalce Dubrovnika je presenetila bela odeja. Po padcu Asadovega režima so se pred skrivnostnim zaporom na obrobju glavnega mesta zbrali številni, ki so upali, da bodo svoje najbližje znova zagledali, a upanje je kmalu zamenjal obup. Preverite še ostale foto utrinke tedna!

