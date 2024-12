Severjevi nagradi v roke Mirande Trnjanin in Lovra Zafreda RTV Slovenija Severjevi nagradi za igralske stvaritve v poklicnih gledališčih prejmeta Miranda Trnjanin in Lovro Zafred. Študentsko nagrado si bosta delila Kaja Petrovič in Luka Seražin.

