Piše: Vida Kocjan Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba je s potrjenima proračunoma za leti 2025 in 2026 znatno zmanjšala sredstva tako za Računsko sodišče RS kot za Državni svet RS. Poznavalci opozarjajo, da gre za politično motivirano odločitev, saj sta obe instituciji v zadnjem času izrazili kritiko na račun nekaterih vladnih potez. Kaj so pravi razlogi ...