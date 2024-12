Na dražbi prodali dokumente o pravnih težavah skupine The Beatles Primorske novice Pravne dokumente, ki na novo osvetljujejo razpad skupine The Beatles, so na nedavni dražbi britanske avkcijske hiše Dawsons prodali za 9000 funtov oziroma 10.660 evrov. Za skoraj dvakratnik njihove ocenjene vrednosti, ki je znašala 5000 funtov oziroma 5920 evrov, jih je kupil zasebni kupec.

Sorodno