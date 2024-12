Papeža pričakalo več tisoč ljudi: blagoslovil je 108-letno žensko in otroke SiOL.net Papež Frančišek je med današnjim obiskom Korzike pozval k zdravemu sekularizmu ter sodelovanju civilnih in duhovnih oblasti v korist skupnosti. Ponovil je tudi poziv za mir v svetu, med drugim v Ukrajini in Palestini. Frančiška je na ulicah glavnega mesta Ajaccio ob poostrenih varnostnih ukrepih pričakalo več tisoč ljudi.

Papež Frančišek I.

