Jubilejni deseti naslov za odlične Norvežanke Sportal V velikem finalu rokometnega evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem se na Dunaju so Norvežanke z 31:23 premagale Dansko in osvojile že jubilejni deseti naslov prvakinj stare celine. V tekmi za bronasto odličje so bile Madžarke za gol boljše od Francozinj (25:24).

Sorodno