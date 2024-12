S 1. marcem letos je mesto generalnega direktorja Adrie Mobil prevzel 46-letni Gregor Adler, univerzitetni diplomirani ekonomist z bogatimi izkušnjami v industriji – zadnjih deset let je bil zaposlen v skupini SIJ. Izhaja z Obale, živi v Ljubljani. »Sem mediteranski človek in rad veliko govorim. Zato me kar ustavite, če bo treba,« pove takoj na začetku. Daje vtis prijetnega, odprtega, sprošč ...