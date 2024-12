Celjani po zmagi v Velenju spet na vrhu Sportal Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 16. krogu lige NLB v gosteh premagali Gorenje Velenje z 28:24 (16:8). Za uvod v krog je Slovan v soboto v gosteh s 36:26 (23:15) ugnal Jeruzalem Ormož in za en dan na lestvici prehitel Celjane. Zmage so zabeležili tudi Krka, Riko Ribnica in Trimo Trebnje, v Škofji Loki pa se je dvoboj končal brez zmagovalca.

