Na snemanjih obilica smeha, finalisti na vročem stolu zardevali in se hihitali 24ur.com Le še teden dni nas loči do velikega finala desete sezone Slovenija ima talent. Finalisti pilijo še zadnje podrobnosti, preden se bodo predstavili na velikem odru in še zadnjič na odru Talentov zasijali v soju žarometov, pa so na vročem stolu odgovarjali na vprašanja gledalcev. Hihitanja in rdečih lic ni manjkalo. Videli pa smo tudi nekaj zabavnih posnetkov iz zaodrja ...

