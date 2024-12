Od danes do konca leta bo po vsej državi tekla preventivna policijska akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, mamil in raznih psihoaktivnih snovi. Skupaj jo izvajata policija in Agencija za varnost prometa RS. V tem času bodo policisti poostreno nadzirali voznike in preverjali njihovo psihofizično stanje, tako z alkotesti, kot sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizm ...