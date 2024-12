Računsko sodišče nad zakon o STA, ki je zaradi nedorečenosti povzročil težave – revizorji priznali, da STA izvaja tudi tržno dejavnost Demokracija Piše: C. R. Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo, da pristojni vladni organi in STA niso bili učinkoviti pri zagotavljanju pogojev za učinkovito opravljanje javne službe informiranja, predvsem zaradi nedorečenosti in nejasnosti zakona o STA ter podlag za primerno financiranje javne službe, ki pa jo je STA opravljala tudi, ko ji Ukom ni plačeval. Računsko sodišče bo danes javno objavilo k

Sorodno



Omenjeni Evropska komisija

Računsko sodišče Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Klemen Boštjančič

Janez Janša