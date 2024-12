Exit bo četrt stoletja praznoval bučno: med nastopajočimi tudi Bob Geldof in Sex Pistols RTV Slovenija Novosadski festival Exit bo prihodnje leto praznoval 25. obletnico zapuščine, organizatorji pa so že razkrili prve nastopajoče. Med 10. in 13. julijem bodo nastopili tudi Sex Pistols, Tiësto, Loreen in skupina The Boomtown Rats, v kateri poje Bob Geldof.

