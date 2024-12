Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da preklicujejo iskanje pogrešanega M. P. “V petek dopoldan nam je občanka sporočila, da je na sprehodu pri Šaredu opazila razbito vozilo. Policisti so takoj organizirali iskalno akcijo, v kateri so sodelovali tudi vodniki službenih psov in lovci. Kmalu so v bližini našli truplo pogrešanega 76-letnega moškega. Z ogledom niso ugotovili znakov kaznivega dejanja,” so sporočili koprski policisti.