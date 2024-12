V Brezovici pri Metliki zagorela stanovanjska hiša RTV Slovenija Policiste in gasilce so v petek nekaj pred 11. 30 obvestili o požaru v stanovanjski hiši v Brezovici pri Metliki. Ogenj je zajel ter poškodoval pritlične prostore in okna, nato pa so ga pogasili gasilci.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Klemen Boštjančič

Janez Janša