Luč miru začenja pot po Sloveniji Radio Ognjišče Delegacija slovenskih katoliških skavtov in skavtinj je v soboto na Dunaju prevzela letošnjo Lučko miru iz Betlehema in v tem tednu jo bodo ponesli na številne državne institucije. Danes so jo skupaj s sporočilom Upaj, zaupaj, stopi prinesli v parlament, kjer sta jih sprejela predsednik Državnega sveta Marko Lotrič in predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Zbrane da...

