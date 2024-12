Strmoglavljeni sirski predsednik Bašar al Asad je danes sporočil, da njegov odhod iz Sirije ni bil načrtovan in da je Moskva zahtevala njegovo evakuacijo. V svoji prvi izjavi po odstavitvi je Asad še zatrdil, da nikdar ni razmišljal o odstopu in da je Sirija, kjer so trenutno na oblasti uporniki, zdaj v rokah teroristov.