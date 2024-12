Pevec zasedbe Parni Valjak padel z odra in se poškodoval 24ur.com Konec preteklega tedna je priljubljena skupina Parni Valjak nastopila v Dubrovniku, kjer pa ni šlo vse po načrtih. Pevec skupine Igor Drvenkar, ki je nasledil pokojnega Akija Rahimovskega, je namreč padel z odra in si izpahnil ramo. Kot so kasneje člani skupine zapisali na Facebooku, je pevcu bila nemudoma ponujena zdravniška pomoč ter da sedaj že pridno kreva za naslednji nastop.

