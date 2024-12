Ministrica Fajon: EU si mora prizadevati za mir, ki bo sprejemljiv za Ukrajino Vlada RS Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je udeležila zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v Bruslju, ki je potekalo prvič pod vodstvom nove Visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaje Kallas. Ministri so govorili o nadaljnji podpori Ukrajini, razmerah v Gruziji in na Bližnjem vzhodu, s poudarkom na Siriji.

