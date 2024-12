Bertoki: predrzni tatovi napadli lastnika avta Primorske novice Lastnik avta je v soboto zvečer v Bertokih opazil, da tatovi vlamljajo vanj, zato jih je hotel pregnati, vendar so ga lumpi pošpricali s solzilcem in se odpeljali. Policisti so ugotovili, da so skušali vlomiti v kar šest avtov. V soboto so vlamljali še v Sežani in Dekanih, v petek v Strunjanu, včeraj pa v Kopru.

