Tri žrtve streljanja na šoli v ameriški zvezni državi Wisconsin RTV Slovenija V streljanju na šoli v kraju Madison v ameriški zvezni državi Wisconsin so bili ubiti trije ljudje, med njimi je tudi domnevni strelec, še šest pa jih je bilo ranjenih in so jih prepeljali v bolnišnice.

Sorodno













Omenjeni Joe Biden Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Boštjan Poklukar

Nataša Pirc Musar

Anže Logar