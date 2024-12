Zaradi umora učitelja v Franciji tožilstvo zahteva do 16 let zapora RTV Slovenija Na sojenju osmerici, obtoženi, da je prispevala k sovražni kampanji, ki je oktobra 2020 privedla do umora učitelja Samuela Patyja v pariškem predmestju, so francoski protiteroristični tožilci na sodišču v Parizu zahtevali zaporne kazni od enega do 16 let.

