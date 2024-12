V koaliciji glede preferenčnega glasu pripravljeni čakati NSi le še do konca tedna #video SiOL.net V koaliciji so le še do konca tedna pripravljeni počakati NSi, da pove, ali bo prispevala podpise za vložitev predloga za uvedbo preferenčnega glasu za volitve v DZ. V kolikor podpisov v NSi ne bodo prispevali, bo koalicija predlog v DZ vložila sama, je na novinarski konferenci povedala poslanka Svobode Lucija Tacer. Odzvali so se tudi v NSi in zapisali, da je čas za ustavne spremembe v tem mandatu minil.

