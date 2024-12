Bela hiša zavrača teorije zarot glede dronov nad New Jerseyjem SiOL.net V ZDA se že nekaj tednov kopičijo teorije zarot o skrivnostnih dronih, ki jih na nočnem nebu opažajo prebivalci vzhodne obale ZDA, predvsem države New Jersey. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je v ponedeljek skušal pomiriti javnost in dejal, da gre za zakonite zasebne brezpilotne letalnike.

Sorodno Omenjeni New Jersey

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Ksenija Klampfer

Vladimir Prebilič

Nataša Pirc Musar

Janez Janša