Jude Law je dobil zvezdo na Pločniku slavnih SiOL.net Britanski igralec Jude Law je kot zadnji letos prejel zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Igralec je 2.798. zvezdo po vrsti na znamenitem pločniku odkril konec preteklega tedna pred oboževalci in fotografi. V zadnjih mesecih so zvezdno na Pločniku slavnih med drugim prejeli režiser Tim Burton, igralec Ewan McGregor in igralka Kerry Washington.

