Tekme v severnoameriški košarkarski ligi NBA onstran Atlantika so postregle s številnimi poslasticami. V eni od njih je blestel srbski as Nikola Jokić, ki je za Denver dosegel deseti trojni dvojček v sezoni. Zlata zrna so slavila tesno zmago nad Sacramento Kings s 130:129. Vlatka Čančarja zaradi poškodbe ni v ekipi Denverja.



Več na Ekipa.si