Kdo obvladuje družbo Kostak in zakaj to ni občina, njena največja lastnica? Dolenjski list Občina je največja, 43-odstotna lastnica komunalnega podjetja Kostak, ki ima v lasti center za ravnanje odpadki v Spodnjem Starem Gradu. Kot poroča necenzurirano.si, bo župan Krškega Janez Kerin zahteval sklic izredne skupščine občinskega sveta, saj želi pojasnila prvega moža družbe Miljenka Muhe. Pred tem je Kerin javno branil Kostaka, ki že vrsto let velja za hišnega gradbinca Mestne občine ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Ksenija Klampfer

Jure Zupan

Nataša Pirc Musar

Emilija Stojmenova Duh