Poročilo o izrednem nadzoru CVZ-ja: Od vožnje pod vplivom alkohola do nepravilne porabe sredstev RTV Slovenija Poročilo o izrednem nadzoru nad delom Centra za varovanje in zaščito, ki ga je pridobil N1, razkriva številne nepravilnosti, med drugim kršitev delovnih obveznosti, vožnjo pod vplivom alkohola in netransparentno porabo sredstev iz lastne dejavnosti.

Sorodno