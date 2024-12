Velenjski svetniki so sprejeli rekordni proračun za leto 2025, ki je težak kar 93,1 milijona evrov in je od letošnjega višji za 29,5 milijona evrov. Odhodki so glede na letošnje porasli za 23,8 milijona evrov in bodo znašali 96,4 milijona evrov. Prav tako je bil sprejet tudi sklep o podražitvi vrtčevskih programov za 14,3 odstotka.