Rusija umor Kirilova označila za teroristično dejanje in odgovornost pripisala Zahodu Primorske novice Rusija je današnji umor poveljnika ruske enote za kemično, biološko in radiološko orožje Igorja Kirilova v Moskvi označila za teroristično dejanje. Predstavniki Rusije so odgovornost zanj pripisali Zahodu, pri tem pa poudarili, da je imel pomembno vlogo pri "razkrivanju zločinov Anglosaksoncev", poroča britanski BBC.

