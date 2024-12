Grozljive razmere v bolnišnici SiOL.net Razmere v bolnišnici Kamal Advan na severu Gaze so naravnost grozljive, je v ponedeljek sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kot je zapisal na omrežju X, so bolnišnici v razdejanem kraju Bejt Lahija kljub izraelskim omejitvam in spopadom na območju konec tedna uspeli dostaviti nujno pomoč.

