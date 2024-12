Lookman: Ne dovolite, da vam neuspehi ustavijo sanje 24ur.com V Marakešu so v ponedeljek na prireditvi afriške nogometne zveze podelili nagrado za afriškega nogometaša leta 2024. Nagrajenec je postal napadalec Atalante iz Bergama Ademola Lookman. Nigerijec je v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 11 zadetkov in petkrat tudi asistiral. V lanski sezoni je zadel 17-krat in prispeval 10 podaj. Bil je tudi eden izmed najpomembnejših členov pri zmagi At...

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Janez Janša

Jelka Godec

Nataša Pirc Musar