Policija izsledila moškega, ki je povzročil škodo in poškodoval eno osebo N1 Mariborski policisti so uspešno izsledili moškega, ki je v nedeljo v gostinskem lokalu v Mariboru povzročil škodo in pri tem poškodoval enega človeka.

