Nekdanja članica Foruma 21 obsojena na pogojno kazen – tako kot pri Romani Pajenk spet mila kazen, za Trento pa … Demokracija Piše: C. R. Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjo predsednico uprave Trima Trebnje Tatjano Fink zaradi zlorabe položaja obsodilo na pogojno kazen leta dni in šestih mesecev zapora, poroča portal Necenzurirano. Družbo Trimo naj bi oškodovala za nekaj več kot 4,1 milijona evrov. Specializirano državno tožilstvo je Tatjani Fink očitalo, da je omogočila, da je Trimo od leta 2009 do 2011 družbi p

Sorodno









Omenjeni Forum 21

Ljubljana

Romana Pajenk Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Janez Janša

Jelka Godec

Nataša Pirc Musar