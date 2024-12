Umrla je španska igralka Marisa Paredes, osrednja muza Pedra Almodovarja RTV Slovenija "Marisa mi je popolnoma zaupala in mi dala vse," je pred leti dejal Pedro Almodovar o svoji najljubši igralki Marisi Paredes, ki je umrla pri starosti 78 let. Med drugim je igrala v njegovih filmih Vse o moji materi, Cvet moje skrivnosti in Visoke pete.

