V četrtek konec temperaturnega obrata in povečane onesnaženosti Primorski dnevnik Stanovitno vreme pod vplivom solidnega anticiklona se bo nadaljevalo še danes in jutri, v četrtek pa se bo našim krajem približala atlantska vremenska fronta. Od četrtkovega popoldneva se bodo pojavljale padavine, ki se bodo v noči na petek in v petek zjutraj okrepile. Prečistile bodo ozračje, ki je v teh dneh zaradi velike stanovitnosti marsikje onesnaženo. Po odhodu vremenske fronte pa bo v pete ...

