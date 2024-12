Znanih enajst finalistk za besedo leta Primorske novice Na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) so ponovno pripravili izbor za besedo leta. Glasovanje za eno izmed 11 kandidatk se je začelo danes na spletu in bo trajalo do 7. januarja, ko bodo razglasili besedo in kretnjo leta. Lani je beseda leta postala ujma, kretnja pa solidarnost.

