Božički so se znova spustili s strehe, tokrat s posebnimi pomočniki #video SiOL.net S strehe klinike za pediatrijo UKC Maribor so se že 12. leto zapored spustili Božički, ki so razveselili otroke. Pri tem so jim na pomoč priskočili pripadniki Jamarske reševalne službe Slovenije in Gasilske brigade Ljubljana ter terapevtski psički. V zgornjem posnetku si oglejte, kako so polepšali dan tamkajšnjim otrokom.

