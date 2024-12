Piše: C. R. Evropski poslanci danes na seji parlamenta v Strasbourgu razpravljajo o najnovejših dogodkih v Siriji, njihovih geopolitičnih posledicah in o humanitarnih razmerah v regiji. Vidni poslanci Evropskega parlamenta so v izjavi, objavljeni prejšnjo nedeljo, pozdravili „konec brutalne diktature v Siriji“ in pozvali k mirni tranziciji, ki bo izpolnila demokratične težnje Sircev in zagotovila ...