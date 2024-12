Donacija za dobre može, ki nas ne obiščejo le med prazniki 24ur.com Požari, poplave, odkrite strehe, podrta drevesa ... Kdo je prvi, ki v takšnih primerih priskoči na pomoč? Gasilci – tisti dobri možje, ki nas ne obiščejo le med prazniki, pač pa nam na pomoč priskočijo skozi vse leto. Najpogosteje so na terenu prostovoljni gasilci, ki so bili tokrat sami deležni podpore, in to finančne. Prejeli so donacijo v višini 50.000 evrov za aktivnosti, s katerimi bodo v sv...

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Jelka Godec

Marta Kos

Ksenija Klampfer