V osrčju Dolomitov slovenskim smukačem ne kaže tako dobro Sportal Po smuku in superveleslalomu v Beaver Creeku v ameriškem Koloradu so specialisti za hitre discipline zdaj v italijanskih Dolomitih, kjer jih superveleslalom in smuk čakala ta petek in soboto. Na prvem treningu Slovenci niso bili v osredju.

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Jelka Godec

Igor Papič

Nataša Pirc Musar